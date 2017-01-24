Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Согласно распоряжению, в рамках работ, которые будут проводиться по восстановлению села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и соответствующей структуры, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально будут выделены четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

В результате успешной контрнаступательной операции, проведенной азербайджанской армией в апреле прошлого года, стало возможно безопасное проживание людей в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Таким образом, появились условия для начала восстановительных работ на этих территориях, перешедших под полный контроль ВС Азербайджана, для возвращения в свои дома мирного населения, исторически проживающего здесь.