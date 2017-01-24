Американская киноакадемия искусств объявила первых номинантов на самую престижную премию в области кинематографа «Оскар». Вручение премии состоится 26 февраля.
Лучший фильм:
«Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет»
Лучшая актриса:
Изабель Юпер («Она»), Рут Нега («Лавинг»), Эмма Стоун («Ла-Ла Лэнд»), Натали Портман («Джеки»), Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)
Лучший актер:
Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райн Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Дензел Вашингтон («Ограды»)
Лучший режиссер:
Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Барри Дженкинс («Лунный свет»)
Лучший актер второго плана:
Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).
Лучший фильм на иностранном языке:
«Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде (Германия), «Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади (Иран), «Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм (Швеция), «Моя земля» (Дания), «Танна» (Австралия)
Лучший оригинальный сценарий:
Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Тэйлор Шеридан («Любой ценой»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Майк Миллс («Женщины 20 века»), Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу («Лобстер»)
Лучший адаптированный сценарий:
«Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет»
Лучшая операторская работа:
Грег Фрейзер («Лев»), Родриго Прието («Молчание»), Линус Сандгрен («Ла Ла Лэнд»), Брэдфорд Янг («Прибытие»),
Джеймс Лэкстон («Лунный свет»)
Лучший анимационный фильм:
«Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Жизнь цуккини», «Зверополис», «Красная черепаха»
Лучшая актриса второго плана:
Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)
Лучший саундтрек:
«Джеки», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Лунный свет», «Пассажиры»
Оригинальная песня:
«Audition (The Fools Who Dream)» («Ла-Ла Ленд»), «Can’t Stop The Feeling» («Тролли»), «City Of Stars» («Ла-Ла Ленд»), «The Empty Chair» («Джим: История Джеймса Фоули»), «How Far I’ll Go» («Моана»)
Лучший грим и прически:
«Вторая жизнь Уве», «Стар Трек: Бесконечность», «Отряд самоубийц»
Лучшие костюмы:
«Фантастические твари и где они обитают», «Джеки», «Ла-Ла Ленд», «Флоренс Фостер Дженкинс», «Союзники»
Лучшие спецэффекты:
«Доктор Стрэндж», «Изгой-один», «Книга джунглей»
Лучший документальный фильм:
«О. Джей: Сделано в Америке», «13-й», «Я не твой негр», «Огонь в море», «Анимированная жизнь».