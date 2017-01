Американская киноакадемия искусств объявила первых номинантов на самую престижную премию в области кинематографа «Оскар». Вручение премии состоится 26 февраля.

Лучший фильм:

«Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лунный свет»

Лучшая актриса:

Изабель Юпер («Она»), Рут Нега («Лавинг»), Эмма Стоун («Ла-Ла Лэнд»), Натали Портман («Джеки»), Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)

Лучший актер:

Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райн Гослинг («Ла-Ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Дензел Вашингтон («Ограды»)

Лучший режиссер:

Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Барри Дженкинс («Лунный свет»)

Лучший актер второго плана:

Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Патель («Лев»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

Лучший фильм на иностранном языке:

«Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде (Германия), «Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади (Иран), «Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм (Швеция), «Моя земля» (Дания), «Танна» (Австралия)

Лучший оригинальный сценарий:

Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Тэйлор Шеридан («Любой ценой»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Майк Миллс («Женщины 20 века»), Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу («Лобстер»)

Лучший адаптированный сценарий:

«Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет»

Лучшая операторская работа:

Грег Фрейзер («Лев»), Родриго Прието («Молчание»), Линус Сандгрен («Ла Ла Лэнд»), Брэдфорд Янг («Прибытие»),

Джеймс Лэкстон («Лунный свет»)

Лучший анимационный фильм:

«Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Жизнь цуккини», «Зверополис», «Красная черепаха»

Лучшая актриса второго плана:

Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)

Лучший саундтрек:

«Джеки», «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Лунный свет», «Пассажиры»

Оригинальная песня:

«Audition (The Fools Who Dream)» («Ла-Ла Ленд»), «Can’t Stop The Feeling» («Тролли»), «City Of Stars» («Ла-Ла Ленд»), «The Empty Chair» («Джим: История Джеймса Фоули»), «How Far I’ll Go» («Моана»)

Лучший грим и прически:

«Вторая жизнь Уве», «Стар Трек: Бесконечность», «Отряд самоубийц»

Лучшие костюмы:

«Фантастические твари и где они обитают», «Джеки», «Ла-Ла Ленд», «Флоренс Фостер Дженкинс», «Союзники»

Лучшие спецэффекты:

«Доктор Стрэндж», «Изгой-один», «Книга джунглей»

Лучший документальный фильм:

«О. Джей: Сделано в Америке», «13-й», «Я не твой негр», «Огонь в море», «Анимированная жизнь».