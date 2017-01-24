Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присуждении звания «Народный артист Чеченской Республики» президенту международного союза КВН и бессменному ведущему одноименной телепередачи Александру Маслякову. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Звание присвоено «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность», уточняется в указе. Кадыров подписал его 18 января.

Масляков награжден орденом Александра Невского, является обладателем ТЭФИ «За личный вклад в развитие отечественного телевидения».