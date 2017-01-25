Отели курортного города Белек в турецкой провинции Анталья обратятся в частное охранное предприятие (ЧОП), которое обеспечивало безопасность во время саммита G20 в 2015 году. Тогда сотрудники этой компании дежурили в 43 отелях в городе Анталья, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Turizm Gazetesi.

Также стало известно, что охранники гостиниц в Белеке теперь будут вооружены.

На такие меры местные отельеры пошли на фоне роста террористической угрозы в Турции. В 2016 году этот фактор стал одной из причин падения турпотока в страну.