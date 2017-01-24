Сегодня во второй рабочий день ПАСЕ перед началом свободных слушаний руководитель украинской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ Владимир Арьев обратился с жалобой к председателю и членам Ассамблеи.

Он отметил, что армянская делегация оказывает на него давление. По его словам, это связано с тем, что в подготовленном им для завтрашних обсуждений отчете «Нападения в Европе на журналистов и свободу прессы» он употребил выражение «Нагорно-карабахский регион Азербайджана»: «Армяне требуют, чтобы я изменил это выражение, они оказывают на меня давление. Однако я не буду вносить никаких изменений в свой отчет».

Владимир Арьев в своем заявлении для журналистов также сказал, что в его отчете «Нападения в Европе на журналистов и свободу прессы» в вопросе территориальной целостности стран никаких уступок не будет: «Член армянской делегации госпожа Рустамян раздала всем в зале переводы моих интервью для азербайджанской прессы.

В своих интервью я говорил, что Азербайджан и Украина всегда должны быть в хороших отношениях. Если я когда-либо говорил слова, которые могут обидеть Азербайджан, то просил прощения. Я раньше критиковал Азербайджан. Но я же не могу сказать, что Азербайджан плохая страна и что президент Украины не должен совершать туда визит. Это абсурд.

Меня даже обвиняют в том, что моя прабабушка была азербайджанского происхождения. У меня есть русские и даже еврейские корни. Что мне теперь делать? Если у меня русские корни, что я теперь не могу говорить против правительства России? Все это давление, которое оказывается в нецивилизованной форме.

Подобным давлением армянская делегация хочет, чтобы я поменял в своем докладе выражение «Нагорно-карабахский регион Азербайджана». Однако я этого делать не буду. Потому что мы всегда должны поддерживать уважительное отношение к территориальной целостности стран-членов Совета Европы. Я вновь буду критиковать права человека, демократию в Азербайджане. Однако в вопросе территориальной целостности, ни о каком компромиссе ни может идти и речи».