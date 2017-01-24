Недавно Московский академический театр имени В. Маяковского побывал на гастролях в Азербайджане. Коллектив привез бакинским театралам два замечательных подарка: спектакль «Русский роман» в постановке художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса и комедию Гоголя «Женитьба» — работу Сергея Арцибашева. «Женитьба» в репертуаре театра уже 15 лет и все это время в комедии блистает великолепная и любимая зрителями Светлана Немоляева.

Поездка позволила Светлане Владимировне вернуться в вспоминания о памятных днях, которые они провели в Азербайджане вместе с мужем, актером Александром Лазаревым. Она посмотрела современный Баку и сравнила его с тем городом, который увидела и навсегда полюбила много лет назад.

Актриса поделилась с «Москва-Баку» впечатлениями от гастрольного тура, с легкой грустью и волнением рассказала о пережитых здесь прежде эмоциях, а также раскрыла, что считает главным достижением всей своей жизни.

В апреле 2017 года Светлане Немоляевой исполняется 80 лет, 57 из них отданы театру имени Маяковского. Круглую дату легендарная актриса отметит на сцене ролью в новом спектакле «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского, поставленному специально к ее дню рождения.

— Светлана Владимировна, признайтесь, ваши ожидания от поездки оправдались? Судя по интервью, которое вы дали нашему изданию почти год назад, с Баку вас связывают особые отношения…

— Это были долгожданные гастроли. Все эти годы меня согревали воспоминания, оставшиеся после нескольких поездок в Азербайджан. Признаться, я очень обрадовалась, когда узнала, что «Женитьба» вошла в гастрольный репертуар.

Нас потрясающе принимали, — очень гостеприимно, радушно. Я говорю сейчас на только о спектаклях, после которых звучал шквал аплодисментов и на сцену несли охапки цветов.

В повседневной жизни также мы ощущали это гостеприимство каждую минуту. В гостинице, учитывая, что со спектакля актеры возвращались очень поздно, не закрывали ресторан. Горничные спрашивали, что нужно, были предупредительны.

У меня остались прекрасные, впрочем, как и всегда от гастролей в Баку, впечатления. Единственное, что расстраивало – мы были там так недолго.

— Чем этот визит отличался от предыдущих?

— Тогда мы приезжали вместе с мужем … С Сашей у нас был спектакль на двоих, он назывался «Смех лангусты». Помню, однажды, когда мы приехали в Баку, здесь оказалось не очень спокойно. Министр культуры Азербайджана, в ту пору эту должность занимал Полад Бюльбюль оглы, был нам необыкновенно рад. В те времена немногие театры отваживались на гастроли, мы не побоялись, взяли и приехали.

И ни разу об этом не пожалели! Обстановка была достаточно тревожной, страна переживала нелегкий период. Но это ни в коем случае не сказалось на том, как нас встретили зрители, зал каждый раз взрывался и бушевал от восторга.

В следующий раз мы играли спектакль «Круг». В этом спектакле были заняты изумительные артисты. К нам на выступления приходил Гейдар Алиев.

— Понимаю, что за три дня, время нынешних гастролей, посмотреть город достаточно проблематично. Удалось ли где-то побывать?

— Вместе с главным режиссером театра Миндаугасом Карбаускисом мы участвовали в конференции, проходившей в Старом городе.

Я была этому обстоятельству очень рада – так хотелось увидеть центр Баку. Времени практически не было, все расписано по минутам. И погода прогулкам не очень способствовала – дули сильнейшие ветры. Однако я гуляла, вспоминала как город выглядел раньше и думала, не плохо бы здесь побывать весной и летом.

— Желания провести в Баку отпуск у вас не появилось?

— Воспользовалась бы этой возможностью с удовольствием, здесь очень комфортно находиться. У меня сложилось впечатление, что в Баку очень любят Москву, московские театры, актеров. Прошло немало лет, мы уже разные страны, тем удивительнее было, что меня узнавали на улицах. Не забыли меня бакинцы. Помнят по фильмам. А ведь могли бы и не помнить, переключиться на другое кино (Улыбается.)

Это замечательно, что русский язык и культура так много значат для Азербайджана! Я разговорилась с местным таксистом, когда после прогулки возвращалась в гостиницу. Чудный, приветливый человек, он сказал, ему жаль, что теперь мы живем в разных государствах. Я ему ответила, что удивительность человеческой природы состоит в том, что разделить искусственно невозможно: если есть взаимное притяжение — что отдельные люди, что народы — будут вместе.

— Как вам кажется, что объединяет россиян и азербайджанцев?

— Мне кажется, доброжелательность и гостеприимство. Меня покоряет то, как в Азербайджане умеют угостить. Приветливо и улыбчиво. В России точно так же. Радушие – общая черта.