Экс-премьер, вице-председатель РПА Овик Абрамян заявил, что покидает партию. О причинах он пока умалчивает, впрочем, не стал он отвечать и на вопрос, намерен ли присоединиться к блоку «Царукян». Абрамян сказал, что пока не имеет решения, хотя намерен остаться в политике, пишет Лрагир.

«Означает ли это, что о присоединении к блоку «Царукян» будет объявлено позже? В конце концов, надо же придумать объяснения, а это дело не из легких, тем более, что нельзя заявить об идеологических противоречиях с партией.

И все же, придется разъяснить, почему Абрамян решил покинуть РПА и присоединиться к другому формату. Или нет никакого формата?

Единственным путем остаться в политике и не присоединиться к какому-либо предвыборному формату остается должность президента Армении. Кстати, по новой Конституции президент в Армении должен быть беспартийным.

Президента будет избирть парламент. Покинувший РПА и не присоединившийся ни к кому Овик Абрамян может стать «приемлемым для всех» кандидатом в президенты, тем более, что после выборов в парламенте, скорее всего, ни у кого не будет подавляющего большинства.

Таким образом, мечта Овика Абрамяна – стать четвертым президентом Армении – может осуществиться, правда, в усеченном виде, поскольку Абрамян мечтал не о таком президентстве.

Но в нынешних условиях это может стать хорошим утешением для Овика Абрамяна», — пишет издание.