Официальный курс маната по отношению к доллару на 25 января не изменился. Курс установлен на уровне 1,8559 маната, сообщает во вторник Центральный банк.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 25 января не изменился. Курс установлен на уровне 1,8559 маната, сообщает во вторник Центральный банк.
Дата: 2017/01/24 17:08
Раздел: Азербайджан, Экономика
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