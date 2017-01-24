Роман с иностранцем обернулся драмой для жительницы Прогресса. На настойчивого ухажера в редакцию ИА «Порт Амур» пожаловалась 26-летняя Вера Хаджиева. Женщина рассказала, что бывший возлюбленный, уроженец Азербайджана, после разрыва угрожал ей убийством, а теперь, когда она нашла другого мужчину, исподтишка портит ее имущество. Преследования, по словам женщины, начались около года назад, когда пара рассталась.

— Он прокалывал колеса на машине, обливал мою дверь краской. Я вывесила вещи на балкон, а он облил их уксусом. Уже два раза разбивал окна в доме кирпичами, у меня не хватает денег менять стеклопакеты, — возмущается Вера Хаджиева.

Обиженный «Ромео» также создавал от имени бросившей его возлюбленной страницы в соцсетях. «По-видимому, хотел меня опозорить», — считает Вера. Как рассказывает женщина, она неоднократно обращалась в полицию, но получала отказы в возбуждении административных дел. Веских доказательств о причастности экс-любовника к хулиганским выходкам — ни аудио, ни видеозаписей — у нее нет. В прошлом году Вера Хаджиева даже писала заявление в миграционную службу с требованием выдворить иностранца из страны. Дело в том, что ее преследователь — 42-летний Вугар Рашид-Оглы — живет в России без вида на жительство. Осенью по иску состоялся суд, но спустя четыре месяца нелегальный мигрант так и живет в Прогрессе и по-прежнему работает водителем в хлебопекарне.

— С этим товарищем вышла любопытная история. Действительно, на гражданина Азербайджана было возбуждено производство о выдворении его из страны еще в ноябре 2013 года. Но выяснилось, что ранее он был осужден по уголовной статье за хранение наркотиков. По закону отбывать условное наказание он должен в стране, где совершил преступление, — пояснили в пресс-службе амурского управления ФССП.

В службе судебных приставов отметили, что после того, как срок наказания истечет, иностранца могут выдворить только по новому иску от полиции.