В Азербайджане планируется изменение системы определения размера трудовой пенсии.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

«В ближайшее время в профильных парламентских комитетах начнется обсуждение соответствующего законопроекта», — подчеркнул С.Муслимов во вторник на пресс-конференции.

По его словам, предлагаемые изменения предусматривают ликвидацию понятия «базовая часть трудовой пенсии» и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии.

«Согласно предлагаемым в законодательство изменениям, новая процедура назначения пенсий не будет учитывать трудовой стаж», — отметил С.Муслимов.