Российский «Газпром» обсуждает возможность использования газопроводов Poseidon и TAP (Трансадриатический газопровод) для поставок газа в Европу.

Как передает АПА, об этом сказал зампред Газпрома Александр Медведев.

TAP является частью Южного газового коридора, цепи газопроводов, по которым впервые будет обеспечена поставка газа из месторождения Шах-Дениз в Азербайджане на европейские рынки.

Poseidon — проект строительства морской части газопровода ITGI, который пройдёт по дну Ионического моря и соединит газотранспортные системы Греции и Италии.

У Газпрома были планы синхронизации мощностей со стороны Европы и Турции, для поставок в которую госмонополия собирается строить Турецкий поток.