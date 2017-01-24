Дорожная полиция Азербайджана прокомментировала распространенный в соцсетях видеоролик, на котором запечатлено, как в Сабирабадском районе патрульный инспектор довел до слез водителя грузовика, умолявшего не выписывать ему штраф.

Так, он в неэтичной форме грозит водителю крупным штрафом, обвиняя в неподчинении. При этом рыдающий водитель его не смущает, а как будто забавляет.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, по факту начата служебная проверка.

«Сержант Эльвин Мовланов, сидевший за рулем патрульного автомобиля марки BMW (госномер 99-YP-965) и заснявший диалог с рыдающим водителем, привлечен к проверке. По ее итогам Эльвина Мовланова, скорее всего, ждет серьезное дисциплинарное наказание», — подчеркнул К.Алиев.

***

В Главном управлении Государственной дорожной полиции начато расследование в связи с распространившимися в социальных сетях видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Камран Алиев.

Он отметил, что Эльвин Мовланов, управляющий автомобилем с государственными регистрационным знаком 99 YP 965, и снявший эти видеокадры, служит на территории Сабирабадского района: «Распространившееся в соцсетях видео пройдет экспертизу. После расследования в отношении Эльвина Мовланова будут предприняты серьезные дисциплинарные меры».