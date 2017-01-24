Российская компания «Яндекс» в ближайшее время откроет в Азербайджане представительство, сказал Trend во вторник источник, близкий к проекту.

Целью компании станет развитие для азербайджанских пользователей служб «Яндекса», одним из которых станет служба «Яндекс. Такси». Эта служба, как сказал источник, будет запущена в Баку в скором времени.

«В связи с открытием представительства «Яндекс» в Азербайджане, московским офисом уже решены вопросы с получением лицензионных сертификатов, программ. В настоящее время решаются вопросы, связанные с навигационной системой», — сказали источник.

На сегодняшний день сервис доступен в России, Казахстане, Украине, Грузии и Армении. Интерфейс приложения «Яндекс.Такси» поддерживает язык той страны, в которой компания осуществляет свою деятельность, и собеседник агентства не исключил, что после запуска сервиса приложение будет поддерживать и азербайджанский язык.

Приложение «Яндекс.Такси» полнофункционально для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.

В настоящее время компания «Яндекс» проводит набор специалистов службы поддержки пользователей такси в Азербайджане. Одним из требований является умение работать с большим объемом данных, оперативно обрабатывать входящие обращения, умение работать с клиентами, таксопарками и водителями.