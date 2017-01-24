turma

В Азербайджане два заключенных умерли от болезни.

Как сообщает АПА, проходившие лечение в учебной заведении Пенитенциарной службы Минюста Тофиг Зохраб оглу Мамедов и Яшар Ягуб оглу Ахмедов скончались.