В Азербайджане два заключенных умерли от болезни.
Как сообщает АПА, проходившие лечение в учебной заведении Пенитенциарной службы Минюста Тофиг Зохраб оглу Мамедов и Яшар Ягуб оглу Ахмедов скончались.
В Азербайджане два заключенных умерли от болезни.
Как сообщает АПА, проходившие лечение в учебной заведении Пенитенциарной службы Минюста Тофиг Зохраб оглу Мамедов и Яшар Ягуб оглу Ахмедов скончались.
Дата: 2017/01/24 17:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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