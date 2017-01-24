Известный американский актер и режиссер Мел Гибсон и его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс стали родителями; для 61-летнего Гибсона это уже девятый ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на журнал People.

Как сообщает издание, мальчик родился на прошлой неделе в пятницу в Лос-Анджелесе. Новорожденного назвали Ларс Джерард Гибсон.

«Они взволнованы, Ларс прелестный. Они в окружении семьи, и Мел на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы», — сообщил источник, близкий к звездной семье.

Последним крупным режиссерским успехом Мела Гибсона стала военная драма «По соображениям совести». Основанную на реальной истории Десмонда Досса картину высоко оценили критики.