Ведущий комедийного шоу на кувейтском телевидении Яссем Раджаб (Jassem Rajab) в прямом эфире поджег приглашенного в его передачу блогера, сообщает Лента.ру со ссылкой на Al Arabiya.

Раджаб представил своего гостя как человека, который громче всех визжит в Instagram, и решил это наглядно продемонстрировать. Блогеру связали за спиной руки, завязали глаза, после чего ведущий облил его горючей жидкостью и поджег. Пламя вспыхнуло моментально, коллеги Раджаба оперативно его потушили.

Телевизионщик отметил, что поджог производился по взаимному согласию, а участника представления покрыли специальным защитным слоем. Al Arabiya отмечает, что поступок сотрудника канала вызвал резкую критику пользователей соцсетей.