На заседании в Хазарском районном суде города Баку обвиняемый ранил себя лезвием.

Как сообщает Report, инцидент произошел на судебном процессе под председательством судьи Зейнаб Ахундовой.

Согласно информации, недовольный ходом судебного процесса обвиняемый Шахрияр Абдуллаев на глазах у судебных наблюдателей и участников процесса ранил себя в шею и руку заранее спрятанным лезвием.

Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Ш.Абдуллаев обвиняется по ст. 177 (кража) Уголовного кодекса.