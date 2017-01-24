На территории Физулинского района обнаружены НРБ.

Как сообщили АПА в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), на территории пастбища в селе Алханлы было обнаружено 24 снаряда 82-мм миномета (O-832), 4 ступени ракеты PQ-9, 1 артиллерийский снаряд 122-мм (OF-462P), 1 танковый снаряд 125-мм (OF-26), 18 патронов 5.45 калибра, 25 мин (23 взрывателя противотанковых мин (MVZ-57) и 2 противопехотные мины (OZM-72).

В связи с тем, что НРБ перевезти не удалось, их обезвредили на месте. Всего было проверено 2100 кв.м. территории.