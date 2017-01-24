Вынужденным переселенцам, на которых оформлены земля или недвижимость, не будут платить пособие.

Как передает Qafqazinfo, Государственная комиссия по делам беженцев и вынужденных переселенцев уже отправила инструкции Исполнительным властям. В инструкции говорится, что вынужденные переселенцы, на чье имя оформлены земля или недвижимость, а также являющиеся госслужащими, не смогут больше получать пособие. К инструкции также прилагается список вынужденных переселенцев, у которых есть земля.

Отметим, что пособие выдавалось на продукты питания и оплату коммунальных услуг. Согласно вчерашнему указу главы государства, вынужденные переселенцы и приравненные к ним лица будут получать единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов.