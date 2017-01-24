Комитеты Государственной думы РФ проведут выездные заседания в Азербайджане в текущем году.

Как передает газета «Известия», Госдума скорректировала свой план международных визитов на 2017 год после принятия федерального бюджета и с учетом отказа от участия в январской сессии ПАСЕ.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил, что в 2017 году приоритетами межпарламентского сотрудничества останутся страны СНГ и БРИКС.

Мероприятий по линии СНГ стало больше, сказал председатель комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

«Выездные заседания Госдумы в 2017 году будут проведены в Азербайджане и Кыргызстане», сказал депутат.