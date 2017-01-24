«Будет уточнен список переселившихся из этих жилых пунктов людей, и им будет предложено вернуться в родные места».

Об этом заявил сайту Politika.Az заместитель председателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, вначале территория будет разминирована и предприняты меры для обеспечения безопасного проживания населения:

«Высоты на освобожденных от оккупации территориях находились под контролем ВС Армении. Поэтому наши граждане не могли проживать на территориях, попадающих в зону армянского обстрела.

В настоящее время эти высоты перешли под наш контроль, поэтому на освобожденные от обстрела территории можно переселить граждан. Но пока нет информации когда и в каком порядке будет проводиться переселение».

Депутат отметил, что на освобожденных территориях будет восстановлена инфраструктура:

«На этих территориях будет восстановлена инфраструктура. Территории будут разминированы, будет полностью обеспечена безопасность.

Будут проведены дорога, линии электропередач и газовые линии, дома будут восстановлены или отстроены заново. Будет уточнен список переселившихся из этих жилых пунктов людей, и им будет предложено вернуться в родные места».