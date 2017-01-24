Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Соответствующий указ Трамп подписал в первый день своих полномочий, сразу же после вступления в должность.

«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что сразу же после инаугурации в присутствии семьи и лидеров Республиканской партии Трамп подписал первые три указа — о назначении генерала Джеймса Мэтисса главой Министерства обороны, двух кандидатурах в сенат и Национальном дне патриотизма, дата для которого не была обнародована.

Подписанные документы были переданы федеральному правительству в первый рабочий день после инаугурации, 23 января, уточняет The Washington Post. Выступая с первой речью к американскому народу в качестве президента США со ступеней Капитолия, Трамп обращался к теме патриотизма, отмечает издание. «Когда вы открываете свое сердце к патриотизму, нет места для предрассудков», — сказал он.