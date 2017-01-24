Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил журналистам, что приказал сотрудникам ведомства сбросить лишний вес, передает РИА Новости.

«Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста», — отметил он.

По его словам, еще в начале декабря всем ОВД и управления МВД была разослана инструкция по поводу приведения в норму веса сотрудников милиции.

«Надзор за этим распоряжением поручен специальной комиссии руководства МВД», — добавил он.

Сам министр подтянут и активно занимается спортом. По словам сотрудника МВД, попросившего не называть его имя, многие сотрудники аппарата министерства и управлений уже два месяца раз в неделю бегают кросс в три километра и плавают в ведомственном бассейне.

«Пока никто не давал нам точных параметров, которым мы должны соответствовать, но более 50% сотрудников уже похудели на 5-10 килограммов», — сказал собеседник агентства.