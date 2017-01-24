Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Днем в некоторых местах возможен туман, изморось. Временами усиливающийся юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью от 1-3°С тепла, днем 7-10°С тепла, в Баку ночью 1-3°С, днем 8-10°С тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 764 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

Согласно медицинско-метеорологическому прогнозу, до вечера 25 января временами усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых людей, 26 января умеренный северный ветер будет благоприятным.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В течение дня в некоторых западных районах ожидаются осадки, снег. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С тепла, в горах ночью 4-9°С мороза, днем 0-5°С тепла.