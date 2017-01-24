Как и ожидалось, после последнего заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Карабаху, президент Армении Серж Саргсян значительно воодушевился. Так, 20 января на встрече с участвовавшими в четырехдневных апрельских боестолкновениях и демобилизованными военнослужащими Саргсян выступил с более максималистской и провокационной позиции и сделал заявление, в очередной раз сводящее к нулю мирные переговоры и приближающее крупномасштабную войну, также игнорирующее резолюции Совбеза ООН в связи с оккупацией.

Ходжалинский палач заявил: «Никто не вправе решать судьбу Нагорного Карабаха». Он сообщил, что «Карабахские армяне только сами могут решать свою судьбу». Другими словами, он говорил так, будто бы у Азербайджана нет прав на Карабах, и этот регион уже не считается в мире составной частью Азербайджана. Но Азербайджан и сейчас сохраняет за собой право освободить свои земли военным путем. Об этом прекрасно знают и Саргсян и его российский покровитель Калантаров-Лавров.

Как же Саргсяну не воодушевиться от слов Лаврова, что «Нагорный Карабах – не внутреннее дело Азербайджана. Он даже зашел еще дальше и заявил: «Пока не будет определен статут, о возвращении территорий и речи быть не может».

Похожую мысль высказал во время той самой пресс-конференции и Сергей Лавров. Глава российского МИД постарался исказить суть резолюций по Карабаху Совбеза ООН и представить в выгодном интересам армян свете. Тут трудно не согласиться с мнением политолога Эльдара Намазова, что «Лавров на самом входит в состав армянского лобби»

*****

По мнению политолога Эльхана Шахиноглу, основной лейтмотив выступлений Саргсяна на той встрече следующий:

1.Пока не определится статус Нагорного Карабаха не может быть и речи о возвращении прилегающих территорий.

2.Армения никогда не была так близка к решению конфликта, как сегодня, и международные посредники поддерживают позицию Еревана.

3.Мадридские принципы диктуют необходимость определения статуса.

4.Ереван хоть не может поспевать за Азербайджаном в гонке вооружений, но у него есть достаточно оборонительного оружия.

По словам политолога, этими тезисами Саргсян подтверждает, что мирный процесс не устраивает Ереван. «Поэтому они будут стараться максимально затянуть статус-кво. Международная обстановка, выступающая против войны, тоже служит интересам Еревана. Чтобы не показать себя и свою страну в качестве вассала, Саргсян ни разу не упомянул Россию на встрече. Но за всеми его тезисами стоят Кремль и заявления Лаврова», — подчеркнул политолог.

*****

Однако спесь Саргсяна в карабахском вопросе не соотносится с общественно-политической ситуацией в Армении, с ухудшающейся изо дня в день экономической ситуацией и усиливающейся ненавистью населения к правящему режиму. Это еще раз подтверждает статья в газете «Грапарак».

Автор статьи рассказывает о бесчестном отношении власти Саргсяна к участникам апрельских боев в Карабахе. Рассказывая о том, как издевается над народом режим Саргсяна, Тевос Аршакян пишет:

«Умершие в апреле солдаты были героизированы, мэрия Еревана обещала выдать квартиры их семьям. Однако со временем оказалось, что это были просто слова».

По информации газеты «Грапарак», в военных билетах демобилизованных армянских солдат не делались записи об апрельской войне, не указывалось участие в боевых действиях:

«В военном билете одного из служивших в воинской части Матагиса в строке, где отмечают боевые действия, в которых участвовали военнослужащие, была запись, которую впоследствии закрасили белым маркером. Теперь демобилизованный молодой человек никому не докажет, что он находился в Матагисе в дни апрельской войны», — пишет издание.

Согласно информации, по данному вопросу в редакцию газеты обратились сразу несколько военнослужащих. Затем газета пишет, что целью властей является сделать так, что бы участвовавшие в апрельских боях военнослужащие потеряли право на льготы:

«Например, участникам боевых действий предоставляется 20-процентная скидку на учебу. Власти хотят отобрать у них эту возможность». Затем Т.Аршакян пишет, что режим Саргсяна катится в пропасть. «Невыплата властями компенсаций солдатам и лишение их льгот вызывает вопрос: настолько ли обеднела страна? Но ответ иной: власти настолько обнаглели, что кладут глаз на долю солдата», — отметил он.

*****

Как признают сами армяне, агрессор находится в жалком состоянии, и социально-экономической положение продолжает ухудшаться. Президент Ильхам Алиев сделал важные заявления, которые можно считать веским ответом на заявления Лаврова и Саргсяна.

Так, вчера на открытии нового военного городка Н-ской воинской части Министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района президент отметил, что апрельсткие бои – крупная победа армии Азербайджана. «Во время этих боев был развенчан миф, который на протяжении многих лет создавала Армения», — подчеркнул глава государства.

«Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля. Армения игнорирует резолюции и решения международных организаций для прекращения оккупации. По мере усиления Азербайджан приближается к решению конфликта. А решение конфликта – весьма простое. Во-первых, должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе вымышленное армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то ожидает этого, то напрасно. Этого не будет! Нагорный Карабах – азербайджанскаяземля, именно так это воспринимает как история, так и весь мир», — заявил Ильхам Алиев, направив тем самым месседж врагу и его покровителям.

Как отметил президент, в армии Азербайджана на высоком уровне находятся боевой дух и чувство патриотизма:

«Боеспособность нашей армии получает сегодня высокую оценку также мировой общественности. Проводятся различные анализы, свое мнение высказывают военные специалисты. Мы знаем это, весь мир также знает, что сегодня азербайджанская армия, в полном смысле слова, входит в число сильных армий, как с точки зрения боеспособности, так и военно-технического оснащения. Мы сами, за свой счет, за счет сильной экономики добились всех этих успехов, так как не будь мощной экономики, мы не смогли бы проделать всю эту работу. Созданный военный городок свидетельствует сегодня о силе нашей армии и нашего государства».

«Международное право защищает нашу позицию. Многие авторитетные международные организации приняли решения и резолюции в связи с нагорно-карабахским конфликтом», — напомнил президент.

Глава государства отметил, что высший орган мира – СБ ООН принял 4 резолюции. В этих резолюциях открыто сказано, что армянские оккупационные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные азербайджанские земли: «Если кто-то позабыл о резолюциях ООН, то мы можем напомнить о них. Вот в чем заключается суть этих резолюций. Однако Армения игнорирует их, на страну-оккупанта не оказывается никакого давления. Наряду с СБ ООН и другие международные организации – Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ приняли схожие решения и резолюции. Они остаются на бумаге. Это несправедливо, это является грубым нарушением международных норм. Однако на государство-оккупанта никакого давления вновь не оказывается. Это политика двойных стандартов. К сожалению, наша страна сталкивается с двойными стандартами на протяжении многих лет. В некоторых местах резолюции Совета Безопасности ООН реализуются за один день, что же касается нас, то эти резолюции остаются на бумаге более 20 лет, и те, кто приняли их, остаются равнодушными к этому. В такой ситуации Азербайджан должен наращивать свою мощь, что мы и делаем».

Безусловно, слова Ильхама Алиева о нашей армии и ее боеспособности является ответом с другого ракурса на заявление Лаврова о том, что «Нагорный Карабах – это не внутренне дело Азербайджана». То есть, Азербайджан усиливает свои Вооруженные Силы не только для того, чтобы проводить учения, а в случае необходимости, наша армия скажет свое слово.