Вчера на сайте Change.org появилась петиция на имя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, составленная председателем Ульяновского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса Ислама Гусейнова. Петиция состоит из двух пунктов:

Остановить преследование журналиста Анара Гасанова, добиться восстановления его на работе и оградить от дальнейших посягательств на его право осуществлять профессиональную деятельность.

Ислам Гусейнов отмечает, что обратиться с петицией к Главе государства его всех единомышленников вынуждает чрезвычайная ситуация, которая подрывает авторитет Азербайджана на международной арене, позорит и выставляет в дурном свете Родину.

В тот момент, когда недоброжелатели голословно обвиняют власти Республики в гонениях на свободу слова и авторитаризме, происходит беспрецедентное событие: азербайджанского журналиста Анара Гасанова увольняют из штата телекомпании «Лидер ТВ» только за то, что он посмел задать на пресс-конференции вопрос, который волнует его и миллионы азербайджанцев по всему миру. Он спросил у министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, какие действия будет предпринимать Россия, если Азербайджан начнет контртеррористическую операцию по освобождению оккупированных территорий Нагорного Карабаха. Г-н Лавров ответил на него так, как посчитал нужным, его слова стали предметом размышлений, анализа и многочисленных комментариев – так бывает всегда, когда влиятельные люди отвечают на животрепещущие вопросы. Нарекание части аудитории вызвали слова министра о том, что карабахская тематика не является сугубо внутренним делом Азербайджана – и в этом, собственно, нет ничего нового, посредниками в процессе являются многие страны, ОБСЕ и ООН. При этом мало кто обратил внимание, что г-н Лавров назвал азербайджанские земли, находящиеся под контролем Армении, оккупированными территориями и сказал, что они обязательно должны быть освобождены. То есть недвусмысленно признал правоту притязаний Азербайджана. Казалось бы, вот он – результат блестящей журналистской работы. За это высказывание обязаны были ухватиться азербайджанские дипломаты и представители СМИ и начать информационное наступление. Но вместо этого – странные аргументы про то, что министра Лаврова поставили в сложную ситуацию — хотя всем хорошо известно, что уж его поставить в неудобное положение просто невозможно. А Анару Гасанову вместо заслуженного признания – унизительное увольнение якобы за то, что он задал неуместный и провокационный вопрос.

По этому поводу над Азербайджаном уже смеются недруги: «Вот она, их демократия – они даже своих патриотов затаптывают! Вот она, их свобода слова – журналистов уничтожают за любое несогласованное высказывание!». Эта ситуация до глубины души возмущает меня и моих единомышленников, которые одинаково сильно переживают за судьбы и Азербайджана, и России.

Увольнение Анара Гасанова – дело рук Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы. Вместо того, чтобы выполнять свою работу, выступать с разъяснениями и соответствующими ситуации заявлениями, вместо укреплений наших позиций на международной арене, он вероломно вмешался в работу СМИ, которые по закону Азербайджанской Республики являются самостоятельными и независимыми. Это неприемлемо, возмутительно, это позорит нашу Родину!

Далее, автор петиции отмечает, что он лично слышал выступление президента Азербайджана И. Алиева на июньском Съезде Азербайджанцев мира, в котором г-н Президент многократно подчеркивал важность активности азербайджанских и диаспорских СМИ в международном информационном поле.

«Анар Гасанов – человек, который воспринял Ваши слова как руководство к действию. Но вместо заслуженной поддержки со стороны посла Азербайджана, он был предан им и унижен.

Второй пункт петиции – требование освободить Полада Бюльбюльоглы от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в связи с утратой доверия.

Последний пункт особенно серьезен, и причины довольно веские. По словам И. Гусейнова, некогда процветающая и влиятельная диаспорская организация — Всероссийский Азербайджанский Конгресс — превратилась в номинальную и забюрокраченную структуру. Об этом довольно жестко и прямо говорил уважаемый Михаил Гусман на прошедшем недавно съезде ВАК. Кстати, показательно: на этом съезде не присутствовал ни один официальный представитель России – вот он, реальный сегодняшний вес Конгресса!

«Ни от кого не является секретом, что ВАК находится под полным контролем Полада Бюльбюльоглы, и именно он несет главную ответственность за этот упадок. Не проводится массовых, ярких, нужных мероприятий, не организуется информационное противостояние недругам, нужды региональных отделений остаются без внимания, соотечественники, попавшие в сложные жизненные ситуации, не могут добиться помощи от посольства – список проблем можно продолжать еще очень долго. За то, что они возникли и не решаются, отвечает один человек – Полад Бюльбюльоглы. Его авторитет внутри российской диаспоры находится на нуле, и дальнейшая работа под его началом и вместе с ним практически невозможна» (абзац из петиции приводится полностью, без изменений).