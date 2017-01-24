Сценаристку телешоу Saturday Night Live Кэти Рич временно отстранили от работы после ее твита в адрес 10-летнего сына президента США Дональда Трампа Бэppoнa.

Как сообщает The New York Times, руководство телеканала NBC, на котором выходит шоу, отстранило сценаристку от должности на неопределенный срок в пятницу, когда она опубликовала на своей странице в Twitter сообщение с текстом: «Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

В соцсетях сразу же стали появляться многочисленные критические комментарии в адрес сценаристки и призывы уволить ее. К защитникам Бэррона примкнула и дочь бывшего президента США Челси Клинтон. На своей страничке в Twitter она заявила, что тот имеет право просто быть ребенком, несмотря на пост, который теперь занимает его отец.

Позже Кейти Рич удалила твит, заблокировала свой аккаунт и заявила, что хотела принести «искренние извинения» за «бесчувственный» твит и «глубоко сожалеет» о своих действиях.

Как объяснила свой поступок сама Рич, она опубликовала это сообщение потому, что считает, что сын Трампа повел себя очень странно во время церемонии инаугурации своего отца, которая состоялась в минувшую пятницу в Вашингтоне.

Ранее во время инаугурационного парада в Вашингтоне сын 45-го президента США Бэррон Трамп грубо отказался взять за руку свою маму Меланью Трамп. Резкий жест не остался незамеченным.