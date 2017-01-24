В Азербайджане объявлен список заболеваний, которые регистрируются чаще других.

Как сообщили АПА в Госкомитете статистики, в прошлом году наибольшее число заболеваний было связано с органами дыхания, нервной системой, чувств, пищеварения, а также заболевания системы кровообращения, инфекционные и паразитарные болезни.

Кроме того, возросло число больных сифилисом, столбняком, ветрянкой, бруцеллезом, сибирской язвой, а также заразившихся острым кишечными инфекциями.

В результате мер, осуществленных по иммунопрофилактике приоритетных сфер здравоохранения — здоровье матери и ребенка, сахарный диабет, заболевания крови, служба крови, хроническая почечная недостаточность, туберкулез, инфекционные заболевания, был повышен уровень медицинских услуг, увеличился масштаб исследований этих заболеваний.

Госпрограммы, принятые в области охраны здоровья матерей и детей, направлены на снижение заболеваемости среди детей и сокращение уровня смертности, продолжение реформ по оказанию перинатальной помощи, улучшение оказываемых молодым людям услуг в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Согласно предварительной информации, в начале 2017 года в стране функционируют 559 больниц и 1751 амбулаторно-поликлиническое учреждение, в которых работают 32,6 тысяч врачей и 55 тысяч средних медицинских работников. По средним подсчетам на каждую 10 тысячу населения приходится 34 врача и 57 медицинских работников.