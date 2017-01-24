«Наши земли оккупировала не Армения, а Россия. Они подарили эти земли Армении. Мы теряем время понапрасну, проводя переговоры с Арменией. В этом вопросе главным является позиция России. Лавров является армянином по происхождению”.

Об этом в своем комментарии Minval.az заявил председатель партии Современный Мусават Хафиз Гаджиев.

По его мнению, своим заявлением Лавров показал, «как наши чиновники обманывают нас последние 20 лет».

«Он поставил под сомнение независимость нашей страны. Как это карабахский конфликт – не наше внутреннее дело? Есть 4 резолюции ООН, Азербайджан присоединился к ряду международных конвенций. Мы продолжаем обманывать себя. Я благодарен журналисту, который задал ему этот вопрос. Ему нужно присвоить звание героя. Мы не хотим выносить сор из избы, даем ложные обещания, что Карабах будет освобожден не сегодня-завтра. Иногда высказываются мысли, что Россия решила эту проблему. Так она решила конфликт?

Эльмару Мамедъярову надо сказать, что Лавров раскрыл его ложь, которую он говорил со дня, как стал министром. Они не хотят ни с кем портить отношения. Зачем уволили журналиста? Он задал вопрос, который раскрыл правду. Эльмар Мамедъяров и начальник отдела по внешним вопросам Аппарата Президента (Новруз Мамедов – прим. ред.) должны подать в отставку.

Мы должны сплотиться как народ и выразить свою позицию. Весь мир должен увидеть, что в вопросе Карабаха мы сплотились в кулак. Мы должны показать, что Нагорный Карабах – это внутреннее дело Азербайджана. У нас есть сильная армия, что было достигнуто за счет президента. Если мы захотим, то можем сделать все что угодно в Нагорном Карабахе, потому что это наши земли. Так почему мы не может этого сделать, вот над чем надо задуматься. Если наши территории не будут освобождены при нынешней власти, то когда я стану президентом, то за три месяца освобожу от оккупации наши земли и перенесу столицу в Ханкенди. Мы должны выбрать конкретную политику: или пророссийскую, или прозападную. Но на сегодняшний день конкретной позиции нет, мы где-то посередине. Таким и должен был быть конец политики Эльмара Мамедъярова», — сказал Х.Гаджиев.