Повышение минимальной заработной платы в Азербайджане охватит 145 тыс. человек, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов, передает Интерфакс.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился 21 января о повышении с 1 января 2017 года минимальной заработной платы с 105 до 116 манатов, которое охватит 145 тыс. человек», — отметил С.Муслимов во вторник на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время 71 тыс. человек получают зарплату меньше уровня минимальной заработной платы.

«Это связано с тем, что они работают на полставки или имеют почасовую работу», — сказал он.