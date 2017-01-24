Ушедшая администрация 44-го президента США Барака Обамы в последний день своей работы в Белом доме уведомила Конгресс о переводе 221 миллиона долларов властям Палестинской автономии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте США и среди помощников представителей президентской администрации.

По их словам, Конгресс США узнал о переводе в Палестину 221 миллиона долларов «за несколько часов» до того, как присягу на пост президента США принял Дональд Трамп. Помимо этого, ушедшая администрация в свой последний день перечислила еще четыре миллиона долларов на программы по борьбе с изменением климата и 1,25 миллиона долларов в различные фонды ООН. Для этого использовались средства Агентства США по международному развитию.

Согласно тексту уведомления, которое администрация Барака Обамы направила в Конгресс, 221 миллион долларов, выделенный Палестинской автономии, пойдет на гуманитарную поддержку региона и проведение реформ, в том числе и политической.

Агентство отмечает, что перевод такой суммы Палестинской автономии вызовет возмущение в новом составе Конгресса, в котором республиканцы на выборах получили большинство. Они неоднократно критиковали администрацию Обамы за поддержку Палестины.