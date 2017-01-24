По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 23 января министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, на встрече были обсуждены ситуация на линии соприкосновения и случаи нарушения режима прекращения огня.

Министр обороны довел до сведения гостя важность принятия конкретных и более серьезных мер по возвращению тела солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу, погибшего 29 декабря предотвращая вражескую провокацию.

Посол А.Каспшик в свою очередь выразил уверенность в том, что в ближайшее время в данном направлении будут проведены дополнительные меры и вопрос вскоре найдет свое решение.