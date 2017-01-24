Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился во вторник в Москву на переговоры с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба азербайджанского МИДа.

«Э.Мамедъров отправился с рабочим визитом в Москву по приглашению российской стороны. Глава МИД проведет встречу со своим российским коллегой С.Лавровым. На ней будут обсуждаться вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках договоренностей на встречах президентов в Вене и Санкт-Петербурге», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Визит главы МИД Азербайджана в Москву связан с определенной напряженностью во взаимоотношениях двух стран после инцидента на пресс-конференции С.Лаврова в Москве.

Проведение каких-либо силовых операций и боевых действий на территории Нагорного Карабаха не является внутренним делом Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 17 января в Москве.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста Анара Гасанова, какова будет позиция Москвы «в случае начала Баку контртеррористической операции на оккупированных территориях, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», Лавров сказал: «Это уже не является чем-то абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта».

Вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову стоил шефу московского бюро телеканала Lider Анару Гасанову потери работы.