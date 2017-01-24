МИД Польши рассекретил документ 9-летней давности о переходе на пророссийский курс.

Документ носит название «Тезисы о политике Республики Польша по отношению к России и Украине», он датирован 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. Польское агентство PAP утверждает, что доступ к документу имели всего четыре человека, а рассекречена бумага была в 2015 году.

В записке говорится, что из-за неуглубленных анализов и оценок появился определенный канон восприятия России и Украины, который сводится к восприятию России как «вечного врага Польши». Автор считает, что можно «обоснованно предположить, что РФ стремится к восстановлению статуса великой державы», но это не значит, что Москва ступила на путь прежних имперских амбиций.

Из документа: «Относительная слабость России по отношению к своему окружению, особенно динамично развивающемуся Китаю, а также создающему серьезные угрозы исламистскому Югу, побуждает Россию ориентироваться, при всем традиционном сопротивлении, на Запад как на наиболее надежного партнера. Наконец, самим Западом, особенно Западной Европой, Россия рассматривается как важный союзник в противостоянии серьезным проблемам с Юга, в особенности с исламским радикализмом и терроризмом, а также как важный резервуар сырья, который мог бы значительно поддержать экономически западный мир».

Об отношениях с Украиной говорится, что Варшава «поддалась тактике их (украинских) элит». «Нужны действия в пользу „разочарования“ в такой „патриотически правильной“ заинтересованности в пользу Украины, следует заменить его прагматическим и — когда нужно — дружественно критическим подходом к этой стране», цитирует РИА Новости.

Нынешний глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал этот документ «началом отхода от проукраинский политики в пользу пророссийской».