Среднемесячная заработная плата работников по найму в Азербайджане в январе-ноябре 2016 года составила 494,3 маната, что на 7% превышает показатель за соответствующий период 2015 года.

Как передает АПА со ссылкой на данные Госкомитет статистики, среднемесячная заработная плата в нефтяном секторе составила 2 773,7 маната, в ненефтяном секторе — 440,2 маната, в госсекторе — 371,7 маната, в частном — 669,3 маната.

Наиболее высокая зарплата в добывающей промышленности, в сфере финансовой и страховой деятельности, секторе информации и связи, строительстве, профессиональной, научной и технической деятельности.