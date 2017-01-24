В Шеки зарезали 45-летнего мужчину.

Как сообщили АПА в Шекинской ЦРБ, сегодня ночью около 02:00 в больницу поступил Мехман Исраил оглу Аскеров (1970 г.р.).

Во время обследования стало известно, что мужчина умер от кровотечения. По предварительным данным, М.Аскерову нанес ножевые ранения его родственник. Инцидент произошел по адресу улица М.А.Расулзаде, 44.

В отделе полиции города Шеки данный факт подтвердили АПА. Имя подозреваемого не называется, однако в полиции сообщили, что он задержан.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.