Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 30 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Кохнегышлаг и на безымянных высотах Газахского района и в селах Агбулаг, Коханеби, и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Гарагашлы, Джевахирли, Сарыджалы Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.