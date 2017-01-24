Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Global Times.

Как отмечает издание, фотографии новейших ракетных комплексов были опубликованы накануне в китайском сегменте интернета.

«Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска — прим.) и что она была размещена в северо-восточном Китае», — подчеркивает газета.

Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа. «Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае», — пишет издание.

«США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР», отмечает издание, а многие высокопоставленные американские военные «высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами». «Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силен, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его», — продолжает газета.

«Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41», — отмечает газета. «Он (ракетный комплекс) не приведет к появлению «Теории китайской угрозы», а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая», — резюмирует Global Times.