Национальная Ассамблея (парламент) Джибути приняла резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Резолюция была принята обязательным большинством голосов депутатов, отмечает посольство Азербайджана в Аддис-Абебе.

Резолюция была официально представлена послу Азербайджана в Джибути Эльману Абдуллаеву на встрече с председателем Национальной Ассамблеи Мухаммадом Али Хумадом, заявившего о том, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В документе резко осуждается геноцид, совершенный Вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года против мирного азербайджанского населения Ходжалы, и содержится призыв к привлечению виновных в этом военном преступлении к уголовной ответственности.

Авторы резолюции выражают озабоченность судьбами более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, призывают международную общественность приложить максимум усилий для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы, в результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них — 106 женщин, 63 малолетних детей, 70 стариков; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.