Как сообщили АПА в Минфине, дефицит госбюджета за 2016 год составил 241,2 млн. манатов или 0,4% ВВП.
Дата: 2017/01/24 10:00
Раздел: Азербайджан, Экономика
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