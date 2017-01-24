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За 2016 год доходы государственного бюджета Азербайджана составили 17 млрд. 501,2 млн. манатов, расходы – 17 млрд. 742,4 млн. манатов.

Как сообщили АПА в Минфине, дефицит госбюджета за 2016 год составил 241,2 млн. манатов или 0,4% ВВП.