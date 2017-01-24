В Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщили АПА в Сабунчиснком РУП, инцидент произошел минувшей ночью в поселке Сабунчи на ул. Ильяса Асланова.

Житель Баку Шахалиев Сеймур 1990 года рождения выстрелил из пистолета несколько раз по автомобилю марки Renault, управляемому жителем Баку Эйвазовым Эльданизом 1983 года рождения. В результате в автомобиле были выбиты стекла, а одна из пуль поцарапала голову Эйвазову.

После оказания Эйвазову медицинской помощи в Клинической больнице №3 он был отпущен домой. В больнице он сообщил, что упал и поранился, но затем выяснилось, что это ранение от пули.

Сотрудникам полиции удалось задержать С.Шахалиева, у него был изъят пистолет, из которого он стрелял.

Согласно первоначальной информации, инцидент произошел из-за того, что Шахалиев задолжан Эйвазову. А когда Эйвазов стал требовать свой долг, Шахалиев выстрелил в него.

По факту проводится расследование.