Президент США Дональд Трамп покинул свою компанию Trump Organization.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Он покинул компанию, как и обещал до того, как возглавил Белый дом», — сказал Спайсер.

Президент США Дональд Трамп в добровольном порядке ушел с постов в более 400 компаниях, передает CNN со ссылкой на документ Trump Organization.

«Я, Дональд Дж. Трамп, настоящим отказываюсь от всех полномочий и позиций в данных компаниях», — говорится в документе.

Уточняется, что 19-страничный документ с перечнем организаций Трамп подписал накануне инаугурации 19 января.