Liberty Media завершила покупку акций «Формулы-1»; новым исполнительным директором гоночной серии стал Чейз Кэри, а Берни Экклстоун занял пост почетного председателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт американской корпорации.

Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп оставшейся части бумаг. Итоговая стоимость «Формулы-1» составила восемь миллиардов долларов, ее акционерного капитала – 4,4 миллиарда.

В понедельник 86-летний Экклстоун заявил, что уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1», а его место займет Кэри, который ранее был назначен председателем «Королевских гонок». Сообщается, что в новой роли Экклстоун сможет давать рекомендации для совета «Формулы-1».

«Мы очень рады, что завершили сделку по приобретению «Формулы-1″, и что Чейз будет во главе этого бизнеса. Есть огромная возможность для роста данного вида спорта, и мы абсолютно уверены в том, что Чейз, с его способностями и опытом, является правильным человеком для достижения этой цели. Я хотел бы поблагодарить Берни Экклстоуна, который будет почетным председателем, за его огромный вклад в создание этого удивительного и глобального вида спорта», — сказал президент корпорации Liberty Media Грег Маффей.

Экклстоун отметил, что горд результатами своей работы.

«Я горжусь бизнесом, который я построил за последние 40 лет, и всем тем, чего я достиг с «Формулой-1». Я хотел бы поблагодарить всех промоутеров, команды, спонсоров и телевизионные компании, с которыми я работал. Я очень рад, что этот бизнес был приобретен Liberty, которая намерена инвестировать в будущее «Ф-1″. Я уверен, что Чейз принесет пользу этому виду спорта», — сказал Экклстоун.