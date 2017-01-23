Министерство юстиции Украины с 2014 года подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять межгосударственных исков против России. Об этом сказал глава министерства Павел Петренко в эфире украинского «Пятого канала», передает «Интерфакс».

«Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ», — сказал он.

По его словам, речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и «нарушением там прав человека».

Министр отметил, что есть блок дел о детях-сиротах, которые были вывезены в Россию из Донбасса, так как на Украине это считают «незаконным похищением».

Петренко считает, что по итогам рассмотрения данных исков удастся создать «позитивный для Украины прецедент».