Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме подтвердил, что уроженцы Чечни проходят военную службу в сирийском Алеппо.

По его словам, они служат в направленном в город батальоне военной полиции Минобороны России.

Об этом глава Чечни сказал в ходе встречи с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, которые побывали в Сирии.

«Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО России, в котором проходят службу молодые люди из Чечни», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что бойцы с гордостью говорили, что «им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов».