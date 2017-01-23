Переговоры по Сирии в столице Казахстана на этот день завершены.

Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель оппозиции Яхья аль-Ариди.

«Переговоры по Сирии на сегодня завершены. Больше встреч не планируется. Но завтра работа будет продолжена», — сказал он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, проинформировал, что консультации в Астане перешли в плоскость контактов между двумя делегациями — сирийского правительства и оппозиции — при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

На переговорах по Сирии в Астане обсуждается механизм поддержания перемирия в Сирии, сообщил представитель оппозиции.

«Сейчас, как ожидается, обе стороны будут работать над механизмом обеспечения перемирия», — сказал он.

Ариди добавил, что обсуждается пока только идея создания такого механизма. По его словам, о деталях реализации говорить рано.

Переговоры 24 января пройдут через посредников, также сказал аль-Ариди. при этом, по его словам, сирийская оппозиция на консультациях встретила понимание со стороны России.

«Мы встретили понимание со стороны России, — сказал он. — Мы видим, что они достигли своих военных целей и теперь хотят политического урегулирования».

При этом, добавил аль-Ариди, оппозиция ожидает, что Россия будет работать над урегулированием в рамках согласованных международным сообществом решений, в том числе резолюции СБ ООН 2254.

Всего в переговорах принимают участие семь сторон. Кроме названных выше, это государства — гаранты договоренностей о перемирии Россия, Турция и Иран, а также посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.