Ньют Гингрич, являющийся одним из ближайших доверенных лиц президента США Дональда Трампа, считает, что Мадонну необходимо задержать. Эта мера, про его мнению, применима к американской певице за слова, которые она произнесла на марше протеста в преддверии инаугурации Трампа.

Во время своей речи во время «Марша женщин» в Вашингтоне Мадонна заявила, что думала взорвать Белый дом. Американские СМИ со ссылкой на представителя Секретной службы страны сообщали, что осведомлены о заявлениях певицы и по факту высказывания будет открыто расследование, но окончательное решение об открытии дела остаётся за федеральным прокурором.

Как заявил Грингич, поп-исполнительницу можно по праву причислить к зарождающемуся движению фашизма левого толка.

— Она под стать юным фашистам, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго, — заметил Гингрич в эфире телеканала «Фокс энд френдс».

Певицу, по его словам, «следовало арестовать», поскольку Гингрич считает очевидным, что зарождается фашизм левого толка и Мадонна — «его часть».

— Я считаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя, — заявил он.

Мадонна позднее заявила, что её неправильно поняли во время речи на «Марше женщин».

— Я не жестокий человек и не пропагандирую насилие, и это важно, чтобы люди услышали и поняли мою речь целиком, а не одну фразу, вырванную из контекста. Я говорила метафорами, поделившись двумя взглядами на вещи. Первый — хранить надежду, другой — чувствовать гнев и возмущение, которые я чувствовала, — сказала она.

Источник: Лайф.