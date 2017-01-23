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Экс-глава Латвии обвинила своих соотечественников в злобе и зависти

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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью телеканалу TV3 заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их злости и зависти к ней после появления информации о том, что она купила участок на Рижском первом лесном кладбище.

«Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить их национальное самосознание и потенциал латышского народа», — сказала она.

По словам экс-главы государства, из-за всех «гадостей и подлостей против нее» у нее подрывается вера в духовный и психологический рост латышей.

Вике-Фрейберга пояснила, что подобные действия напоминают ей старые методы КГБ. Она утверждает, что в Латвии есть люди, которые обучены в старой школе, имея в виду советские спецслужбы.

Как сообщает Delfi, экс-президент попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией после того, как при помощи посредников обеспечила для себя захоронение на Рижском первом лесном кладбище недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

Она до сих пор не дала никаких пояснений, каким образом она получила элитное место захоронения. Вайра Вике-Фрейберга занимала президентский пост с 1999 по 2007 год.

Дата: 2017/01/23 22:21

Раздел: Мир

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