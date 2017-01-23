Анкара сожалеет об отсутствии конкретного прогресса во взаимоотношениях с Москвой по вопросам полного возврата сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Об этом заявил министр сельского хозяйства и животноводства Турции Фарук Челик.

«К сожалению, несмотря на активный процесс нормализации двусторонних отношений, и на то, что вопрос возобновления экспорта нашей плодовоовощной продукции в Россию неоднократно обсуждался на министерском уровне с представителями российской стороны, нам так и не удалось достичь желаемого результата в вопросе экспорта нашими производителями своей сельхозпродукции на российский рынок», — сказал Челик.

Он уточнил, что это, в первую очередь, касается помидоров и еще 15 наименований сельхозпродукции, поставки которых до сих пор не могут осуществляться на российский рынок.

Челик подчеркнул, что турецкая сторона всегда готова вести диалог с Россией по данному вопросу, передает РИА Новости.

Напомним, эмбарго на поставки из Турции целого ряда овощей и фруктов был введен Россией с 1 января 2016 года в ответ на нападение турецких ВВС на Су-24 в Сирии.