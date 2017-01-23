Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.

Как передает Reuters, cоглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Торговый договор предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение о создании ТТП подписали Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Сингапур, Чили и Япония.